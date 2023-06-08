Баранец заявил об ожесточенном бое с танковой группой ВСУ в Запорожье

Фото: Фотобанк Московской области
Виктор Баранец заявил, что сейчас идет ожесточенный бой с танковой группой ВСУ в Запорожской области
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что сейчас на Запорожском направлении идет ожесточенный бой с танковой группой ВСУ. О ситуации на линии боевого соприкосновения он рассказал в беседе с «Радио 1».
Напомним, минувшей ночью представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что Киев бросил в бой очень серьезную танковую группировку, с которой сейчас идет ожесточенный бой. Баранец подчеркнул, что ВСУ пытаются прорвать оборону на Южнодонецком и Запорожском направлениях, но пока безуспешно.
По его словам, сейчас идут ожесточенные бои, связанные с прорывом танковой группы украинцев. Участвуют в борьбе противотанковые средства, авиация и ракетные войска.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Марочко заявил о росте потерь ВСУ на Луганском направлении.
«После двух дней неуспешного контрнаступления, в результате которого противник понес колоссальные потери в живой силе и в военной технике, Киев не унимается», - отметил Баранец.
«Мы намолотили там огромное количество украинских солдат и офицеров, гигантское число бронетехники, но за день после поражение украинцы перегруппировались и снова бросаются в бой. Еще одно направление связано с аммиакопроводом, который подорвали украинские диверсанты. Цель заключалась в том, чтобы подорвать зерновую сделку», - уверен Баранец.
По его словам, сейчас идут ожесточенные бои, связанные с прорывом танковой группы украинцев. Участвуют в борьбе противотанковые средства, авиация и ракетные войска.
«Я думаю, что мы сегодня к вечеру узнаем, что эта танковая затея не удалась», - подытожил Баранец.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Марочко заявил о росте потерь ВСУ на Луганском направлении.
Татьяна Лаврова