Баранец назвал заявления о самой мощной системе ПВО вокруг Киева пропагандистской уткой

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«Российская разведка хорошо знает, какими средствами ПВО обладает Украина. И пробиваемы они или нет, показывают те наши удары, которые мы наносили по интересующим нас целям в Киеве. <…> В наборе этих средств ПВО абсолютно разнородные системы: американские, французские, немецкие, английские и так далее! И это совершенно не говорит о качестве противовоздушной обороны!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.
До этого The Times, ссылаясь на подполковника киевского командования противовоздушной обороны сообщила, что Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО. По информации издания, на защите украинской столицы находятся ЗРК Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300 и французские Crotale. Однако подчёркивалось, что и у этой защиты есть слабое место, а конкретно, небольшой запас боеприпасов.
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