Баранец заявил об уничтожении четверти выделенной ВСУ Западом техники

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Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские войска за время спецоперации на Украине уничтожили примерно 25% техники, которая была поставлена Киеву НАТО, а также странами, поддерживающими украинскую сторону, но не входящие в Североатлантический альянс.
Он пояснил, что украинская военная техника состоит из трёх компонентов: советского наследия, той техники, что предоставил блок НАТО, а также то, что ВСУ получили от стран, не входящих в Североатлантический альянс, но поддерживающих Киев (Япония, Израиль, Южная Корея и др.).
При этом, он отметил, что сложно говорить о том, когда закончится военный ресурс Украины, поскольку страны Запада и далее намерены снабжать Киев оружием. Эксперт подчеркнул, что не смотря ни на какие поставки, Россия будет продолжать бороться и «перемалывать всё то», что дадут западные страны украинской стороне.
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«За время СВО мы очень серьёзно потрепали все эти три ресурса. Шойгу, говоря о том, что у них там почти ничего не осталось, имеет в виду, прежде всего, советский ресурс. Вот его мы выпотрошили почти что на 80%. Что касается западного ресурса, а также ресурса стран, которые не входят в НАТО, то его мы уничтожили за время спецоперации примерно на четверть – 25%. Ещё 30% мы покалечили», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.
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Мелисса Тимофеева