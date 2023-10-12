«Бардак»: Экс-премьер Украины рассказал о ситуации с военными в рядах ВСУ

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Вооруженные силы Украины испытывают нехватку офицеров из-за потерь в ходе контрнаступления. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем телеграм-канале.
«Усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений», — пишет Азаров.По мнению экс-премьера, нехватку пытаются покрыть за счет принудительной мобилизации, так как грамотного командира, обладающими всеми необходимыми профессиональными навыками, нельзя обучить за 2-3 недели. Из-за этого среди военных растет недовольство, которые наблюдая за эти бардаком, не хотят превращаться в пушечное мясо.
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Алина Юрчак