Бастрыкин рассказал о числе погибших при разрушении Каховской ГЭС

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При разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек, 134 пострадали.
Об этом РИА Новости рассказал глава СК России Александр Бастрыкин.
Следствием установлено, что серия ударов по Каховской ГЭС привела к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища. Более 30 населённых пунктов оказались затоплены.
Александр Бастрыкин подтвердил гибель 55 человек, ещё 134 человека пострадали. На месте происшествия работают криминалисты.
Следователи допросили более тысячи человек: сотрудников станции, военнослужащих, под охраной которых находился объект. Также ведётся расследование фактов обстрелов ВСУ пунктов эвакуации в Херсонской области.
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Следствием установлено, что серия ударов по Каховской ГЭС привела к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища. Более 30 населённых пунктов оказались затоплены.
Следователи допросили более тысячи человек: сотрудников станции, военнослужащих, под охраной которых находился объект. Также ведётся расследование фактов обстрелов ВСУ пунктов эвакуации в Херсонской области.
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Мария Фирсова