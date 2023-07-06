Батальоны теробороны в Белгородской области получат оружие

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на его странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что часть региональных батальонов теробороны получат оружие.
Глава области добавил, что в течение последних месяцев состоялось множество тренировок. Батальонам территориальной обороны также были закуплены необходимое снаряжение и обмундирование.
Губернатор Белгородской области в конце мая 2023 года сообщил о намерении властей вооружить отряды теробороны. На тот момент в регионе уже были сформированы семь батальонов, в которые входили почти три тысячи человек.
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«Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены», — проинформировал Гладков.
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Диана Аванесян