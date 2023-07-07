Байден: передача Украине кассетных боеприпасов призвана обеспечить успех наступления ВСУ

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По словам американского президента, это решение было непростым, но необходимым, поскольку у Киева почти закончились обычные снаряды. Об этом передает 7 июля телеканал CNN.
«Это война, завязанная на боеприпасах. У них заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало. Поэтому я принял рекомендацию министерства обороны передать — не в качестве постоянной меры, но на переходный период — такие снаряды, пока мы не произведем большее боеприпасов калибра 155 мм», — сказал Байден.В свою очередь, российское посольство в США отреагировало на новость о передаче боеприпасов словами о том, что уровень американских провокаций зашкаливает, тем самым приближая новую мировую войну.
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Артем Путинцев