Пользователи социальной сети X раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского из-за слов о возможных действиях Российской Федерации в 2024 году.
«Твоя маленькая война проиграна. Беги, малыш, беги», — написал пользователь с ником ScottHarris59.
«В 2024 году ты будешь прятаться в Майами», — добавил lordsarcastico.
«Если повезет, в следующем году ты окажешься в тюрьме», — высказался комментатор RedRose34008346.
«Все кончено», — заключил Dolores15967995.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В 2024 году ты будешь прятаться в Майами», — добавил lordsarcastico.
«Все кончено», — заключил Dolores15967995.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян