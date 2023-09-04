Белгородец пострадал при взрыве гранаты, которую нашел у себя в огороде

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что мужчина получил осколочные ранения в Белгородском районе из-за гранаты, которую он нашел в своем огороде.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Комсомольский. По информации губернатора, местный житель нашёл в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей и контузию головного мозга.
Сообщается, что пострадавшего госпитализировали, однако из-за сильного алкогольного опьянения мужчина самостоятельно покинул больницу, медики проведут его осмотр на дому.
Напомним, ранее в Ярославской области начальник ФСИН кинул гранату в священника и главу села. Конфликт произошёл накануне вечером в селе Никульское Большесельского района.
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Сообщается, что пострадавшего госпитализировали, однако из-за сильного алкогольного опьянения мужчина самостоятельно покинул больницу, медики проведут его осмотр на дому.
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Екатерина Коршунова