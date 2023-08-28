Белгородское село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
Украинская сторона вновь обстреляла село Новая Таволжанка в Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в 3 частных домовладениях», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что один из украинских снарядов попал в сарай, в результате чего сильно повреждена его крыша. При этом глава региона отметил, что на месте обстрела работают сотрудники аварийных и оперативных служб. Также проводится подворовой обход.
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