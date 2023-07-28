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Белый дом: американские военные не участвуют в боевых операциях на Украине

28 июля 2023, 22:37

Фото: iStock/Im Yeongsik

В Белом доме заявили, что американские военные не принимают участие в боевых операциях на Украине. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Могу вас заверить в том, что никто из них не вовлечен в боевые операции или в поле с украинскими солдатами», — сказал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден четко обозначил свою позицию о том, что американские войска не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Таким образом, американские военные никогда этим не занимались и не будут этого делать, заключил Кирби.


Он также отметил, что США не поддерживают украинские удары по территориям России, а также не принимают участие в их подготовке. Так он прокомментировал атаку ВСУ на Таганрог.

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Буданов заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым
Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ скоро зайду в Крым
28 июля 2023, 22:49

Фото: iStockEkaterina Utorova

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В сообщении говорится, что Буданов не стал называть точную дату вхождения ВСУ в Крым. Он ограничился одним лишь словом «скоро». Напомним, ранее Буданов заявлял, что украинские войска займут Крым уже до конца весны 2023 года.

Глава ГУР также отметил, что на Украине не видят реальной угрозы из-за расположения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. При этом он также отметил, что число российских войск в зоне боевых действий не увеличивается.

При этом военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что Киев ударами по Крымскому мосту и другим переправам хочет устроить блокаду Крыма.

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Участники акции «Доброе дело» отправили в Донбасс около 4 тыс тонн помощи
28 июля 2023, 22:47

Фото: МИСК МО

Молодые активисты встретились в Наро-Фоминске с заведующей клубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка, председателем женсовета соединения Ольгой Коростелёвой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
Ребята являются координаторами местных ячеек движения «Волонтёры Подмосковья» в Красногорске, Краснознаменске, Наро-Фоминске, Власихе, Одинцове, Истре и Пушкине. Обсуждали форматы поддержки бойцов СВО, патриотические проекты и акции, совместную работу в рамках акции «Доброе дело».
«Акция началась больше года назад. За это время мы отправили в Донбасс много полезного. Скоро «счётчик» помощи достигнет отметки в 4 тыс тонн важных товаров и для жителей новых территорий, и для участников специально военной операции», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Коростелёва занимается адаптацией военнослужащих, которые участвовали в СВО и вернулись домой. Она рассказала о совместной работе с региональным отделением Комитета семей воинов Отечества и о том, как можно масштабировать уже существующие проекты.
«Мы серьёзно и по-взрослому поговорили о тяжёлых и важных вещах. Решили, что для достижения лучшего результата необходимо объединить усилия. Мы можем проводить ещё больше мероприятий для адаптации военных, вернувшихся домой, в том числе с тяжёлыми ранениями, показать им, как можно жить в новой реальности», – сказала Коростёлева.
Активисты и руководители волонтёрских ячеек рассказали о работе в их городских округах. Руководитель ресурсного центра по поддержке добровольчества «Волонтёры Подмосковья» на территории Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова поделилась, как она лично по адресным запросам доставляет всё необходимое в Донбасс, в том числе в зону боевых действий. Екатерина лично общается с бойцами и собирает конкретные запросы.
 
По итогам встречи было решено совместно разработать методические материалы для эффективной адаптации военнослужащих, вернувшихся с СВО. Эти пособия помогут сформировать конкретный план мероприятий в каждом городском округе Московской области. 

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#доброе дело
#екатерина швелидзе
#подмосковье
#московская область
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Здание СБУ разрушено в Днепропетровске
28 июля 2023, 21:41

Фото: iStock/FelixRenaud

В Днепропетровске ракетным ударом разрушено здание областного управления СБУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«В Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ. Также пострадала многоэтажка, возможно от удара ракеты ПВО Украины», - говорится в сообщении военкоров.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что взрывы прогремели в Запорожье и Днепропетровске, еще до объявления воздушной тревоги. Мэр Днепропетровска Борис Филатов подтвердил эту информацию. Таким образом, целью удара было здание СБУ.

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#запорожье
#воздушная тревога
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Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
28 июля 2023, 20:51

Фото: iStock/Stock Dealer

Украинское издание «Страна» сообщает о том, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. При этом в Днепропетровске и Запорожье уже прогремели взрывы.
«Тревога уже по всей стране из-за взлёта МиГ-31К в РФ с военного аэродрома "Саваслейка"», - говорится в Telegram-канале издания.

При этом Воздушные силы предупреждают местных жителей об угрозе ударов ракетной опасности баллистическими ракетами по юго-востоку Украины.

При этом взрывы уже прогремели в Запорожье и Днепропетровске, еще до объявления воздушной тревоги. Мэр Борис Филатов подтвердил эту информацию.

При этом в Ростове-на-Дону также ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге.

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США отправляют своих военных в зону СВО
28 июля 2023, 20:32

Фото: iStock/Im Yeongsik

Пентагон практически официально признал отправку американских военнослужащих в зону СВО. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
Сообщается, что участникам ежедневно будет выплачиваться 7,5 долларов. При этом общая сумма за месяц составляет всего 225 долларов. Уточняется, что тем, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях, выплачиваются дополнительные 100 долларов.

В такой ситуации сотрудничество России с Китаем и Северной Кореей смотрится вполне логично, считает журналист «Аргументов недели».

Кстати, информация о том, что на Украине находятся представители США, Британии, Франции и Альянса НАТО уже косвенно проскакивали в заявлениях Минобороны РФ.

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#сша
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#вооружение
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МИД: РФ оставляет за собой право жесткого ответа на обстрел Таганрога
28 июля 2023, 19:37

Фото: iStock/iDymax

МИД предупредил о том, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после обстрела Таганрога, при котором пострадали 12 человек. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в МИД решительно осудили удары киевского режима по мирным гражданам России в Таганроге, уточнив, что атака не имела военного смысла, а удар был нанесен по гражданской инфраструктуре.

Она также призвала международное сообщество и организации выступить осудить террористические методы киевского режима.

 «Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», - подчеркнула Захарова.

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Экс-эксперт ЦРУ Биб: Украине стоит перейти к обороне
28 июля 2023, 18:13

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб считает, что Украине стоит перейти к оборонительным действиям на фоне неудачного контрнаступления. Об этом сообщает журнал Time.
Он объясняет это тем, что Украине следует обратить внимание на оборону страны, так как контрнаступление ВСУ оказалось провальным.

«При меньшей площади территории для защиты Украина может сосредоточить войска в критических точках на поле боя», - отметил Биб.

Он уверен, что оборонительная тактика позволит Киеву обрести более сильную позицию при проведении переговоров. Однако, по его мнению, переход Украине к обороне сам по себе не приведет к переговорам. Киеву потребуется применить дипломатический подход.

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В Минобороны РФ заявили о повторной атаке на Ростовскую область
В Минобороны РФ заявили о перехвате ракеты ВСУ в Ростовской области
28 июля 2023, 18:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

ВСУ еще раз попытались атаковать Ростовскую область около 17.15 по московскому времени. Ракета перехвачена над Азовом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что выпущенная ВСУ ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны над городом Азов Ростовской области. Обломки уничтоженной ракеты упали в безлюдной местности, заключается в сообщении.

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Вице-губернатор Каклюгина проверила условия отдыха детей участников СВО в лагере «Литвиново»
28 июля 2023, 16:54

Фото: Минсоцразвития МО

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина посетила в Наро-Фоминске оздоровительный комплекс «Литвиново», где отдыхают дети участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
Вместе с ней в лагере побывали глава Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов.
«В этом году мы выделили 3 тыс путёвок для ребят от 7 до 14 лет. Во время двухнедельных смен дети знакомятся с культурой и особенностями регионов России, городами Подмосковья, достижениями нашей страны», – рассказала Каклюгина.
Для занятий спортом в лагере имеются три футбольных поля, два бассейна, несколько волейбольных и баскетбольных площадок. Для развлечения есть боулинг, бильярд, аэрохоккей, столы для пинг-понга. Также ребята поют, танцуют, изучают актёрское мастерство.
«Сейчас на смене около 500 детей, родители которых находятся в зоне боевых действий. За каждым отрядом закреплён психолог, который помогает детям в непростой для них период», – добавила вице-губернатор.
Каклюгина и Цивилёва осмотрели жилые корпуса лагеря и спортивные объекты, пообщались с ребятами. Дети рассказали о своих отцах и задали вопросы о помощи, которую оказывает фонд участникам СВО.

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