Белый дом: американские военные не участвуют в боевых операциях на Украине

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В Белом доме заявили, что американские военные не принимают участие в боевых операциях на Украине. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Могу вас заверить в том, что никто из них не вовлечен в боевые операции или в поле с украинскими солдатами», — сказал Кирби.
По его словам, президент США Джо Байден четко обозначил свою позицию о том, что американские войска не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Таким образом, американские военные никогда этим не занимались и не будут этого делать, заключил Кирби.
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