Белый дом погрузился в хаос из-за ситуации на Украине

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«За кулисами в Вашингтоне активно обсуждают выход из украинского конфликта, пока все не стало еще хуже», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
России ничего не угрожает, а вот Украина может просто исчезнуть с лица земли, и даже американские истребители F-16 ей не помогут, считает Макгрегор.
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