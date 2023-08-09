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Белый дом погрузился в хаос из-за ситуации на Украине

Макгрегор: В Белом доме стараются найти выход из украинского конфликта
09 августа 2023, 12:47

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В американской администрации активно обсуждают способы выхода из украинского конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«За кулисами в Вашингтоне активно обсуждают выход из украинского конфликта, пока все не стало еще хуже», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

России ничего не угрожает, а вот Украина может просто исчезнуть с лица земли, и даже американские истребители F-16 ей не помогут, считает Макгрегор.


Ранее Макгрегор заявил, что после череды провальных наступательных операций в ходе разрекламированного контрнаступления ВСУ, украинские бойцы больше не хотят идти в атаку.

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#белый дом
#сша
#всу
#сво
#украина
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Специалисты из Подмосковья завершили восстановление многоквартирного жилого дома в Мариуполе
09 августа 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Завершены ремонтно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома в Приморском районе Мариуполя.

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть жителям Мариуполя радость и помогают в создании условий для их дальнейшей полноценной жизни. Работы по восстановлению жилого дома в Приморском районе Мариуполя шли ударными темпами.

Специалисты из Подмосковья выполнили устройство мягкой кровли, замена оконных блоков, в местах общего пользования произвели отделочные работы, кладку плитки, замену поручней лестничных маршей, установку подъездных, тамбурных, технических, локально квартирных дверей. Произвели замену стояков горячего водоснабжения и выполнили электромонтажные работы, работы по канализации и центральному отоплению.


«Специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ГБУ МО «Управления технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» осуществляли контроль за ходом выполнения каждого этапа работ. Работы проводились нашим Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#антон велиховский
#министр
#дома
#информация
#днр
#лнр
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Конфликт на Украине перешел в тяжелую и утомительную фазу для Киева
CNN: Украинское контрнаступление затягивается, и становится похоже на утомительную работу
09 августа 2023, 10:51

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Контрнаступление Вооруженных сил Украины заметно затянулось, и стало походить на тяжелую и утомительную работу для Киева, сообщает CNN.
«Борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые Россия построила за месяцы, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество над хорошо окопавшимися войсками», - прокомментировали ситуацию на телеканале.  

Журналисты подчеркнули, что контрнаступление ВСУ стало больше похоже на «тяжелую утомительную работу, а не на блицкриг», потому, конфликт может продлиться, как минимум, до следующего года.

Западные чиновники все чаще получают неутешительные отчеты о провальном контрнаступлении ВСУ. Дипломаты тревожатся, что неудачи Киева на театре военных действий могут негативно отразиться не только на ситуации внутри страны, но и на ее союзниках. Подобные проблемы могут привести к расколу в западном обществе.

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#контрнаступление
#всу
#сво
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В Крыму задержан подорвавший газопровод диверсант
09 августа 2023, 10:42

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ задержали в Крыму диверсанта, совершившего в 2022 году подрыв газопровода по заданию украинских спецслужб. Задержанный — гражданин России 1980 года рождения.
Было установлено, что фигурант в 2022 году был завербован сотрудниками украинских спецслужб на территории Днепропетровской области. Он прошел курс инструктажа и разведывательно-диверсионной подготовки в специальном лагере. Затем его переправили в Крым, передает РИА Новости.

По заданию украинских кураторов 23 июня 2023 года мужчина совершил подрыв газопровода в поселке Кореиз. Для этой акции он использовал самодельное взрывное устройство, которое было передано ему через тайник. Тогда без газа остались более 500 пользователей. Однако газопровод был восстановлен в тот же день.

В гараже, который принадлежал фигуранту, было обнаружено и изъято пластичное взрывчатое вещество «С-4» иностранного производства массой два килограмма, а также два электровзрывателя, два воспламенителя и самодельный кумулятивный заряд. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 (террористический акт) и части 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ. Задержанный уже дал признательные показания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства его преступной деятельности и возможная причастность к другим актам терроризма на территории России.

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#газопровод
#уголовное хранение
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#мужчина
#рф
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Украинский снаряд повредил здание школы в Горловке
09 августа 2023, 10:28

Фото: iStock/frantic00

При обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР было повреждено здание школы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
Он написал, что центр Горловки находится под обстрелами ВСУ. Один из снарядов попал во двор школы. Здание было повреждено.

Также, в Совместном центре контроля и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины, уточнили, что обстрелы Горловки проводились с 7:45 до 8:35 мск 9 августа. Всего ВСУ было выпущено пятнадцать снарядов.

Напомним, что Горловка – один из крупнейших населённых пунктов ДНР. Он находится в 50 км от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

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#днр
#сво
#всу
#обстрел
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ВС РФ посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области
Российские силы посадили дрон ВСУ, который вел разведку над Васильевкой
09 августа 2023, 10:26

Фото: iStock/NatureNow

Российские силы РЭБ обнаружили и посадили украинский БПЛА, который вел разведку объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения города Васильевка в Запорожской области, сообщает «РИА Новости».
«БПЛА вел разведку электрических подстанций, объектов водоснабжения. После того как БПЛА был посажен, на место выдвинулась группа. Аппарат нашли, и он будет доставлен для изучения материалов на устройствах хранения», - прокомментировал ситуацию командир подразделения РЭБ.  

Он также отметил, что поиск устройства осложняется тем, что ВСУ могли отследить место крушения дрона и нанести удар по военным, которые отправились за ним.  

Вероятно, дрон вел разведку гражданской инфраструктуры города Днепрорудное, по которому уже был нанесен удар пару дней назад, заключил военный.

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#беспилотник
#запорожская область
#всу
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Марочко: у Красного Лимана замечен спецназ ВСУ «Железные волки»
09 августа 2023, 09:37

Фото: iStock/Olena_Z

В районе Красного Лимана замечено присутствие украинского спецназа «железные волки», который выполняет карательные операции. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Красный-Лиман отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения «Железные волки» входящий в состав 1-й бригады специального назначения ВФУ», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что данное подразделение выполняет карательные задачи по отношению к мирному населению. Также они занимаются украинскими военными, которые покинули позиции без соответствующего приказа.
Марочко также отметил, что ВСУ несут до 80% потерь среди личного состава при попытках штурма российских позиций на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях.

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#telegram
#всу
#рф
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Марочко: ВСУ несут до 80% потерь при штурме ВС РФ в Донбассе
09 августа 2023, 09:10

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ несут до 80% потерь среди личного состава при попытках штурма российских позиций на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях, при этом идет существенное снижение боевой эффективности украинских солдат. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он отметил, что украинское командование пытается оперативно восполнять потери среди ВСУ малообученными военными без качественной подготовки. Кроме того, по словам эксперта, наблюдается тенденция слабого обеспечения украинских подразделений.

«Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых мясных штурмах, где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике. Исходя из объективных данных контроля, в нашей зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, многие украинские подразделения не готовы к бою. При этом украинские командование продолжает отправлять их на штурмы российских позиций, что ведет к огромным потерям среди ВСУ.

Таким образом, по словам Марочко, на Сватовско-Кременском участке ВСУ не смогли выполнить ни единой поставленной задачи. При этом в районе Купянска российские силы начали продвигаться вглубь украинской обороны.

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#telegram
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#всу
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Марочко: На Купянском направлении обнаружены стихийные захоронения ВСУ
09 августа 2023, 08:51

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

На Купянском направлении в ЛНР местные жители обнаружили свежие стихийные захоронения солдат ВСУ, украшенные украинской символикой. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе Синьковки, на относительном удалении от населенного пункта, гражданским населением случайно обнаружены места погребения без идентификации тел», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что все могилы свежие. По словам Марочко, сделаны они инженерной техникой. При этом некоторые из них украшены украинской символикой.

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#военные
#telegram
#всу
#минобороны
#рф
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Гладков: В белгородском селе Колотиловка упал неустановленный объект
Гладков: человек пострадал при падении неустановленного объекта в селе Колотиловка
09 августа 2023, 08:40

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Утром 9 августа в белгородском селе Колотиловка Краснояружского района при падении неустановленного объекта один мирный житель получил осколочное ранение. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что осколочное ранение стопы получил один мужчина. Ему оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации пострадавший отказался. ⠀

На месте ЧП работают все оперативные службы региона. Выясняются подробности происшествия.

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