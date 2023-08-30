Белый дом: США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России

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Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не поощряют удары ВСУ по территории РФ и не содействуют им, передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн заявил, что США предлагают Киеву самому комментировать свои военные операции на территории России, так как именно Украина несет за них ответственность.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 30 августа ночью была совершена попытка массовой атаки беспилотников в ЦФО. Один беспилотник самолетного типа, направлявшийся в Москву, в 3:30 был уничтожен над территорией Рузского района.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать территории РФ с помощью БПЛА, которые были предприняты в ночь на среду, 30 августа, говорят о тупиковости, в которой находятся власти Украины.
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Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 30 августа ночью была совершена попытка массовой атаки беспилотников в ЦФО. Один беспилотник самолетного типа, направлявшийся в Москву, в 3:30 был уничтожен над территорией Рузского района.
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Екатерина Коршунова