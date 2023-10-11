Белый дом заявил, что США не будут помогать Украине бесконечно

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В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объявил, что США не могут обещать бесконечные поставки военной помощи Украине. При этом он сообщил о выделении 200 миллионов долларов в помощь Киеву.
«Сегодня мы объявили о выделении 200 миллионов, и мы продолжим помогать, сколько сможем, но помощь не будет бесконечной», — заявил Кирби.Джон Кирби уточнил, что в краткосрочной перспективе США могут оказать поддержку как Украине, так и Израилю. Однако он не конкретизировал, что подразумевается под «краткосрочной перспективой». Отдельно он отметил, что объем оказываемой помощи будет зависеть от интенсивности использования боеприпасов и возможности военно-промышленного комплекса Израиля обеспечивать свою армию снарядами.
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