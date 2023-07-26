Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине

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Белый дом подтвердил, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид, который был освобожден в рамках обмена пленными с Россией, получил ранения во время военного конфликта на Украине. Он также повторил ранее заявленное Государственным департаментом утверждение о том, что Рид не действовал от имени правительства США.
«Мы в курсе об этом. Однако с начала конфликта мы четко указывали на высокий уровень риска для американских граждан, отправляющихся на Украину», — сказала на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она также подчеркнула, что Рид «не представлял интересы американского правительства».
«Как я уже упоминала, мы настоятельно призывали наших граждан избегать поездок на Украину, в том числе с целью участия в боевых действиях на ее территории», — добавила Жан-Пьер.
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Артем Кузьмин