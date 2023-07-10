Белый дом: США не участвовали в возвращении на Украину командиров бригады «Азов»*

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Соединенные Штаты не участвовали в освобождении и возвращении командиров бригады «Азов»* на Украину из Турции, заявил журналистам в ходе пресс-конференции ассистент президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Его спросили, каковы были цели президента Турции Реджепа Эрдогана и пытался ли он таким образом послать сигнал президенту России Владимиру Путину. В ответ на это представитель Белого дома посоветовал журналистам задать этот вопрос напрямую турецкому главе государства. Салливан добавил, что Вашингтон не принимал участия в данной ситуации.
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Артем Кузьмин