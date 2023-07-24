Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России

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Соединенные Штаты не одобряют военные действия ВСУ на территории России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя ситуацию с беспилотниками, атаковавшими Москву.
«Мы явно выразили нашу позицию, которая заключается в том, что мы не одобряем атаки на территории России», — цитирует ее РИА Новости.Жан-Пьер также отметила, что с точки зрения США, Крым, который также стал объектом бомбардировки, принадлежит Украине. Она указала на Россию как на сторону, отвечающую за продолжающийся конфликт, и добавила, что мир в регионе мог бы быстро наступить, если бы Россия отозвала свои войска.
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