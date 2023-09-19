Берлин раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву

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В рамках нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 миллионов евро, Берлин поставит Киеву среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. Об этом говорится на сайте германского министерства обороны.
Напомним, ранее МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что в новый пакет немецкой помощи войдут бронированные автомобили, системы разминирования и отопительные системы.
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