«Бесчеловечно»: Сальдо высказался об ударе ВСУ по зданию соцфонда в Чаплинке

Фото: kremlin.ru
Глава Херсонской области Владимир Сальдо высказался насчет удара Вооруженных сил Украины по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка, в эфире «Россия 24».
Ранее Сальдо, в своём Telegram-канале, рассказал, что 3 ноября ВСУ обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке. Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект.
Он также отметил, что спасательные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут быть пострадавшие и погибшие.
По последним данным в результате трагедии погибли девять человек.
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Он также отметил, что спасательные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут быть пострадавшие и погибшие.
«Все то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности киевского режима и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие», - прокомментировал ситуацию Сальдо.По его словам, украинские войска били по зданию намеренно, прекрасно зная, что там находятся мирные жители.
По последним данным в результате трагедии погибли девять человек.
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Евгения Парфентьева