Беспилотный катер в Черном море близ Севастополя уничтожен

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Днем в акватории Черного моря неподалеку от Севастополя был обнаружен надводный беспилотный катер. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о его уничтожении российскими моряками.
Михаил Развожаев также сообщил о снятии всех ограничений на передвижение малых речных судов и восстановление движения водного транспорта в Севастопольской бухте и на Балаклавском рейде. Он также поблагодарил горожан за проявленное спокойствие и выдержку и отсутствие какой-либо паники.
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Александр Бойцов