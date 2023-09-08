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Украинский беспилотник атаковал избирательный пункт в Херсонской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дроны целились по месту голосования в городе Скадовске.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Членов избирательной комиссии и мирных граждан экстренно эвакуировали.
Дроны также упали в Збурьевке и Новой Каховке.
Ранее в Крыму российская система ПВО сбила вражеский беспилотник. Система противовоздушной обороны сработала на севере полуострова. Глава региона Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации.
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К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Членов избирательной комиссии и мирных граждан экстренно эвакуировали.
Ранее в Крыму российская система ПВО сбила вражеский беспилотник. Система противовоздушной обороны сработала на севере полуострова. Глава региона Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации.
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Евгения Парфентьева