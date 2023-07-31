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Власти подтвердили атаку здания полиции в Трубчевске Брянской области

Богомаз подтвердил атаку ВСУ здания УВД в Трубчевском районе Брянской области
31 июля 2023, 07:54

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку украинским БПЛА здания полиции в Трубчевске Брянской области, об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Глава региона сообщил, что в результате атаки ВСУ, пострадавших нет, в здании разрушена кровля и выбиты окна. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что БПЛА упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом, что стало причиной пожара. В рузультате инцидента пострадал мужчина, принадлежность дрона устанавливается.

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#бпла
#мужчина
#происшествия
#кровля
#всу
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Российские средства РЭБ начали глушить Starlink
Марочко: Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink на Луганском направлении
31 июля 2023, 09:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на Луганском направлении, который является сетью следующего поколения.
Он сослался на анализ переговоров украинских военнослужащих.

Интернет Starlink предоставляется компанией SpaceX. По словам военного эксперта, ВСУ испытывают сложности при использовании интернета через указанные спутники. Марочко отметил, что с задачей подавления спутника, успешно справляются российские средства РЭБ. 

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#интернет
#всу
#пво
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Новый комплекс РЭБ "Сапфир" испытали в зоне проведения СВО
31 июля 2023, 08:38

Фото: istockphoto/seregalsv

Российские военные впервые испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА различных типов «Сапфир». Его использовали для защиты и прикрытия частей, которые возводили инженерные сооружения.
При обнаружении неприятельского беспилотника и его идентификации как враждебного «Сапфир» автоматически классифицирует его в зависимости от степени опасности и угрозы, которую он несет охраняемому объекту, передает ТАСС. Затем система радиоэлектронной борьбы подает сигнал тревоги и воздействует на технические системы дрона.

Цели со стопроцентной точностью обнаруживаются системой на расстоянии до 30 километров. Воздействие на электронные системы БПЛА осуществляется на расстоянии пяти километров и ближе. Кроме того, «Сапфир» способен не только противостоять непосредственно самим беспилотникам, но и подавлять наземные станции управления ими.

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#бпла
#станции
#сво
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ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста
В Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне
31 июля 2023, 07:24

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ нанесли удар по местам дислокации украинских формирований в районе Антоновского моста. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российским военнослужащим удалось полностью освободить от ВСУ участок Антоновского моста и установить за ним контроль. Также сообщается, что обстановка в районе моста меняется в пользу группировки войск «Днепр».

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки российские войска отразили более десяти попыток наступления ВСУ. 

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным. 

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#военные
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
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В США указали признаки нового этапа контрнаступления Украины
CNN: ВСУ усилили натиск, что может указывать на новый этап контрнаступления
31 июля 2023, 07:07

Фото: iStock/rarrarorro

Усилия ВСУ на фронте указывают на начало нового этапа контрнаступления. Об этом информирует телеканал CNN.
По мнению журналистов, украинские военнослужащие удваивают усилия по прорыву обороны ВС РФ. Также, Украина направляет для ведения боевых действий бригады и батальоны в полном составе. Обозреватели США уверены в начале новой волны наступления ВСУ.

Аналитик Института изучения войн Джоржд Баррос отметил, что в ходе попыток наступления, украинские военнослужащие сталкивались с многоуровневой защитой российских границ и плотными минными полями.

Ранее, об активизации ВСУ на Запорожском направлении заявил президент России Владимир Путин. 

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#сша
#владимир путин
#украина
#всу
#вс рф
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ТАСС: В зоне СВО испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир»
31 июля 2023, 06:34

Фото: iStock/Mr_Bendoen

Новый комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) под названием «Сапфир» испытали в зоне спецоперации, пишет ТАСС.
«Комплекс "Сапфир" испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — рассказал собеседник агентства.

Россия значительно превосходит Украину в области радиоэлектронной борьбы, сообщило ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната. С его точки зрения, Украине стоило заняться развитием радиоэлектронной борьбы на более раннем этапе. Он предположил, что недостаточное внимание к этой области могло стать одной из причин неуспешного контрнаступления ВСУ.

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#всу
#украина
#россия
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ВСУ теряет солдат в промышленных масштабах
Бывший советник главы Пентагона Макгрегор: Украинская армия несет потери в промышленных масштабах
31 июля 2023, 05:09

Фото: iStock/DmyTo

Переход российских войск от обороны к наступлению ведёт к гибели солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в «промышленных масштабах». Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.
Макгрегор отметил тот факт, что «Россия превратилась в грозную военную державу, какой она не была в феврале 2022 года». По его словам, такой результат обусловлен тем, что российские военные заводы семь дней в неделю работают в круглосуточном режиме.

В итоге, заключил полковник, украинской армии уже не приходится рассчитывать на увеличение военной поддержки со стороны Запада, поскольку НАТО отправило Киеву практически всё, что только было можно. По его словам, ясно, что подобного уровня поддержки уже не будет.

Ранее полковник отмечал, что Украина уже проиграла в военном конфликте, а её вооружённые силы «разваливаются на части».

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#дуглас макгрегор
#вооружённые силы рф
#всу
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The Times: Лондон уничтожил 43 танка Challenger 2 вместо того, чтобы отдать их ВСУ
31 июля 2023, 02:44

Фото: iStock/Wirestock

Великобритания уничтожила практически пять десятков танков Challenger 2, которые могли бы быть переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ) в качестве военной помощи. Об этом сообщает британское издание The Times.
По сообщению издания, министерство обороны Великобритании приняло решение утилизировать 43 танка, которые составляли основную часть британских бронетанковых войск. По оценкам экспертов, стоимость утилизации такой техники обошлась налогоплательщикам страны в миллионы фунтов стерлингов.

Украинские войска столкнулись с трудностями в использовании Challenger 2 из-за требований властей Великобритании по их эксплуатации и обслуживанию. Военный аналитик и бывший командир танка Challenger 2 Джастин Крамп отметил, что эти танки считаются крупными для Европы, а продолжать хранить их на складах — слишком дорого для английской казны.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что украинские военные уже начали применять Challenger 2 в боевых действиях.

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#всу
#танки
#великобритания
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В Славянске и Краматорске прозвучали взрывы
31 июля 2023, 00:49

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городах Славянск и Краматорск, расположенных на оккупированной Украиной части Донецкой народной республики (ДНР), произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».
Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#воздушная тревога
#днр
#взрывы
#украина
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
30 июля 2023, 23:56

Фото: iStock/Ivan_Kocha

Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Херсоне, сообщает издание «Суспильне» («Общественное»). Подробности не приводятся. Воздушная тревога в контролируемой Киевом части Херсонской области не объявлялась.
По информации украинского издания «Зеркало недели», взрывы слышны в Корабельном районе и центре города.

При этом воздушная тревога на той части Херсонской области, которая подконтрольна официальному Киеву, вечером 30 июля не объявлялась.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#взрывы
#херсонская область
#украина
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