Власти подтвердили атаку здания полиции в Трубчевске Брянской области

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку украинским БПЛА здания полиции в Трубчевске Брянской области, об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Ранее сообщалось, что БПЛА упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом, что стало причиной пожара. В рузультате инцидента пострадал мужчина, принадлежность дрона устанавливается.
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