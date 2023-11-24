Беспилотник обнаружили в Казахстане воле ж/д путей

Участник спецоперации из Химок получил государственную награду – медаль Суворова, сообщили в пресс-службе городского округа. Командир орудия, младший сержант Владимир был представлен к награде «за грамотные и точные действия, которые привели к уничтожению техники и минометного расчёта противника».