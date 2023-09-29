Беспилотник повредил подстанцию в Курской области

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук заявил, что захват Крыма или хотя бы создание реальной угрозы для него — это единственная цель ВСУ в военном противостоянии с РФ. Об этом сообщает Царьград.