Беспилотник повредил подстанцию в Курской области

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В Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Романа Старовойта.
Органы пожарной безопасности уже направились на место события, и восстановление электроснабжения начнется, как только безопасность этого позволит. Ранее, губернатор также сообщил о работе систем ПВО в Курском районе.
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