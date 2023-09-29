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Беспилотник повредил подстанцию в Курской области

Старовойт: в Курской области БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию
29 сентября 2023, 05:11
Фото: iStock/valio84sl

Фото: iStock/valio84sl

В Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Романа Старовойта.

В результате инцидента произошел пожар в одном из трансформаторов, что привело к обесточиванию пяти населенных пунктов и местной больницы.

Органы пожарной безопасности уже направились на место события, и восстановление электроснабжения начнется, как только безопасность этого позволит. Ранее, губернатор также сообщил о работе систем ПВО в Курском районе.

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Германия разрешила концерну Rheinmetall производить оружие на Украине
Власти ФРГ разрешили концерну Rheinmetall создать предприятие на Украине
29 сентября 2023, 04:16

Фото: iStock/photosvit

Ведомства Германии выдали разрешение оружейной компании Rheinmetall на осуществление производства вооружений на Украине, сообщила пресс-служба компании на своем сайте.
Федеральное антимонопольное ведомство Германии одобрило предложение Rheinmetall о создании совместного предприятия с корпорацией «Украинская оборонная промышленность». Это предприятие будет ответственным за техническое обслуживание, а также сборку, производство и разработку военной техники, и будет базироваться в Киеве.

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В Британии признали недооценку мощности российской обороны
Глава генштаба Британии Радакин: Запад недооценил мощность линии обороны ВС РФ
29 сентября 2023, 01:57

Фото: iStock/andriano_cz

Заявление главы генштаба Великобритании Тони Радакина указывает на недооценку западными странами мощности российской обороны, передает The Times.
Это, по его мнению, объясняет медленные темпы контрнаступления украинских войск. Радакин также подчеркивает, что в настоящее время ведется «война на истощение», и необходимо быть более осторожными в ожиданиях относительно результатов украинского наступления в ближайшем будущем.

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В Британии предрекли замену Зеленского из-за его отказа от переговоров с Россией
The Spectator: Зеленского заменят тем, кто согласится на переговоры с Россией
29 сентября 2023, 01:40

По мнению британского издания The Spectator, Владимир Зеленский рискует лишиться своей должности из-за его нежелания вступать в переговоры с Россией по украинскому конфликту.
В статье подчеркивается, что западные страны намерены поддержать назначение другого лидера, который готов провести переговоры с Москвой. Однако, как отмечает издание, шансы на выбор такого лидера демократическим путем крайне малы.

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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Страна.ua: в Киеве прогремел взрыв
28 сентября 2023, 23:12

Фото: iStock/JARAMA

По информации украинского издания «Страна.ua», в Киеве произошел взрыв.
«Сообщают о взрыве в Киеве», — пишет издание в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты, предоставленной министерством цифровой трансформации Украины, в городе не объявляли воздушную тревогу. На данный момент официальной информации о произошедшем взрыве нет.

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#пво
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ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
МО: ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
28 сентября 2023, 23:01

Фото: iStock/Yurchello108

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздушном пространстве над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно сообщению, инцидент произошел 28 сентября около 21:00 по московскому времени, когда ВСУ предприняли попытку осуществить атаку с использованием БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на территории России. Дежурные средства ПВО успешно уничтожили украинский беспилотник, нарушивший воздушное пространство над Белгородской областью.

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#беспилотник
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#всу
#пво
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Франция перейдет к заключению военных контрактов с Украиной
Лекорню: Париж перейдет от поставок оружия Киеву к заключению военных контрактов
28 сентября 2023, 20:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж намерен перейти от передачи оружия Киеву к заключению военных контрактов. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
По информации агентства, практика регулярной передачи французских вооружений Украине нежизнеспособна из-за ограниченности собственных запасов оружия. Лекорню подчеркнул, что Париж рассмотрит возможности совместного производства ряда вооружений на украинской территории.

Напомним, ранее Франция заявила, что военная поддержка, оказываемая Украине, не должна применяться для атак на Россию. При этом один из французских чиновников отметил, что Париж не имеет права диктовать Киеву способ ведения боевых действий.

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#киев
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Украинский военный сделал неожиданное признание о ВС России
Полковник СБУ Костенко признал российскую армию сильным противником
28 сентября 2023, 19:31

Фото: iStock/Tomas Ragina

Полковник СБУ Роман Костенко высоко оценил уровень подготовки российских войск. Об этом Костенко заявил в интервью YouTube-каналу «Украинская правда».
Костенко отметил, что Россия обладает мощной армией, особенно он отметил морскую пехоту, десантников, спецназ и артиллерию. Полковник СБУ подчеркнул, что РФ остается сильным врагом, которому украинским войскам будет тяжело противостоять на передовой.

Ранее Том Мокаитис в своей статье написал, что тактика российской армии не оставляет шансов ВСУ, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления. Он отметил, что ВСУ не смогли правильно использовать всестороннюю помощь западных стран. 

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#сбу
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Полковник Пинчук: Все шаги Киева на фронте сегодня сводятся к одному
Полковник Пинчук: создание реальной угрозы для Крыма — единственная цель ВСУ
28 сентября 2023, 18:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук заявил, что захват Крыма или хотя бы создание реальной угрозы для него — это единственная цель ВСУ в военном противостоянии с РФ. Об этом сообщает Царьград.
Пинчук отметил, что на Западе понимают, что нанести поражение ВС РФ не получится даже при реализации самых оптимистичных сценариев.

«Ввязываться в боевые действия на территории России тоже невозможно. Полностью выдавить русских с новых территорий? Я думаю, не существует ни одного сценария, который бы такую задачу полноценно выполнял. Тогда перед Западом и Киевом возникает вопрос о том, а к чему, мол, мы тогда идём?», — приводит слова военного эксперта Царьград.

Пинчук добавил, что Запад рассчитывает на переговоры, которые на каком-то этапе конфликта.

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#запад
#переговоры
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Школу в Подольске назвали именем погибшего под Луганском лейтенанта Зернова
28 сентября 2023, 18:45

Фото: сайт «За победу»

Школа в деревне Федюково городского округа Подольск теперь носит имя Дмитрия Зернова. Соответствующее постановление подписал Андрей Воробьёв, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В школе Зернов работал с 2011 года. Он преподавал физкультуру, занимал должность замдиректора по безопасности и руководил юнармейским отрядом.  Как только началась мобилизация, пошёл служить добровольцем. 

Как следует из постановления, Зернов был лейтенантом Вооруженных сил России, кавалером Ордена мужества. Он героически погибшим при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики.

 23 июля под Луганском, прикрывая своих товарищей, он отстреливался до последнего патрона, пока рядом не разорвался вражеский снаряд.  В сентябре в Федюковской школе открыли «Парту Героя». 

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