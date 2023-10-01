Беспилотник упал рядом с домом Маргариты Симоньян в Адлере

После заявления об отправке инструкторов на Украину британский премьер Риши Сунак заявил, что солдаты из Великобритании не будут участвовать в конфликте на Украине, а отправка инструкторов касается «долгосрочного сотрудничества по окончании текущего конфликта».Ранее сообщалось, что Лондон может направить флот в Чёрное море.Британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море.Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс. Он рассказал, что в Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море.По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита.Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».