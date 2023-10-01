Беспилотник упал рядом с домом Маргариты Симоньян в Адлере

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Главные редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что прошлой ночью рядом с домом её семьи в Адлере упал беспилотник.
«Ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома», - сказала Симоньян, по словам которой, в этом доме выросла её мать, она сама, там «до сих пор живёт родня с маленькими детьми».
Утром 1 октября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО ликвидировали беспилотник над территорией Краснодарского края. Чуть позже в сочинском аэропорту подтвердили, что временная приостановка работы вводилась ради обеспечения безопасности. Аэропорт Сочи с 08:20 работает в обычном режиме на приём и выпуск самолетов. В городе ситуация спокойная, заявил мэр Алексей Копайгородский.
Ранее сообщалось, что над Крымом уничтожены две украинские ракеты «Гром-2». Средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Это произошло на севере Крыма.
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«Ставки всё выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее», - завила в заключении главред RT.
Ранее сообщалось, что над Крымом уничтожены две украинские ракеты «Гром-2». Средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Это произошло на севере Крыма.
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Мария Фирсова