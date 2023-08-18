Беспилотник ВСУ атаковал комбинат в Курской области

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Украинский БПЛА совершил очередную неудачную атаку на инфраструктуру Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, беспилотник залетел на территорию поселка Тёткино Глушковского района 18 августа примерно в два часа дня.
Устройство сбросило неустановленный боеприпас, который упал и сдетонировал на территории комбината по переработке зерна.
В результате атаки на комбинате обошлось без разрушений, никто из сотрудников не пострадал.
Ночью 18 августа силами ПВО был уничтожен БПЛА при попытке пролёта на Москву. Уточняется, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. По предварительным данным никто не пострадал, зданию не нанесено значимых разрушений.
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Устройство сбросило неустановленный боеприпас, который упал и сдетонировал на территории комбината по переработке зерна.
Ночью 18 августа силами ПВО был уничтожен БПЛА при попытке пролёта на Москву. Уточняется, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. По предварительным данным никто не пострадал, зданию не нанесено значимых разрушений.
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Евгения Парфентьева