Беспилотник ВСУ пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области

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Минобороны РФ сообщает о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.
Сообщается, что дежурные силы ПВО своевременно обнаружили и подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.
После чего БПЛА потерял управление и рухнул в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.
Пострадавших и разрушений удалось избежать.
Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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После чего БПЛА потерял управление и рухнул в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.
Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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Мария Фирсова