Беспилотник ВСУ планировал атаковать российскую секретную воинскую часть

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Беспилотник заметили в небе над секретной воинской частью, где располагается ракетная бригада, которая прикрывает Калининградскую область от нападения с моря.
По данным Mash, неизвестный БПЛА заметил прапорщик береговой обороны вчера вечером.
Аппарат висел над военным объектом примерно 10 минут. После чего улетел в сторону Балтийского моря.
Информацию передали правоохранителям, которые установят примерное место взлёта и найдут того, кто запускал дрон.
Ранее сообщалось, что российские военные ночью 16 июля отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
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Аппарат висел над военным объектом примерно 10 минут. После чего улетел в сторону Балтийского моря.
Ранее сообщалось, что российские военные ночью 16 июля отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам», — уточнил губернатор, добавив, что все было сделано «уверенно и спокойно».В итоге один БПЛА был сбит силами ПВО, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
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Мария Фирсова