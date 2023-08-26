Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области

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Беспилотник украинских войск сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что погибший мужчина находился на своëм дачном участке и косил траву, в момент того, когда упал беспилотник. Осколочные ранения, которые мужчина получил в результате взрыва, оказались несовместимы с жизнью.
Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что при обстреле ВСУ в посёлке нарушено энергоснабжение. Украинские войска обстреляли село Кирилловка в Брянской области.
Никто из местных жителей не пострадал. В результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома. Частично нарушено энергоснабжение.
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Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Никто из местных жителей не пострадал. В результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома. Частично нарушено энергоснабжение.
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Екатерина Коршунова