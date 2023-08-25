Беспилотники атаковали здание полиции в Запорожской области

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В Запорожской области украинские БПЛА нанесли удар по зданию полиции, сообщает Telegram-канал Baza.
Атака произошла утром 24 августа на здание ОП «Каменско-Днепровский».
По информации СМИ, помимо полицейских там работают сотрудники Следственного комитета.
Два беспилотника, атаковавших ОП, повредили приемную начальника отдела полиции, а также окно на втором этаже.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее часть сбитой ракеты С-200 ВСУ рухнула в каркасный бассейн, стоящий на частном участке. Инцидент произошел в деревне Ореховка Калужской области.
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По информации СМИ, помимо полицейских там работают сотрудники Следственного комитета.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее часть сбитой ракеты С-200 ВСУ рухнула в каркасный бассейн, стоящий на частном участке. Инцидент произошел в деревне Ореховка Калужской области.
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Евгения Парфентьева