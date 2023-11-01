Без поддержки с воздуха ВСУ становятся легкой жертвой российской авиации

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут найти никаких способов защиты от ударов по ним российской военной авиации, так как им не хватает собственных воздушных средств. Об этом 1 ноября сообщает украинский интернет-портал Kyiv Independent.
Украинская армия становится лёгкой добычей для самолётов ВС РФ, которые оснащены так называемыми планирующими бомбами. По словам полковника ВСУ в отставке Сергея Кивлюка, российская военная авиация наносит удары по украинцам «с полной безнаказанностью».
В свою очередь, специалист Центра анализа европейской политики Нико Ланге отметил в разговоре с KI, что ВСУ в принципе довольно сложно на равных бороться с самолётами и вертолётами российских ВС.
Ранее сообщалось, что Военно-космические силы (ВКС) РФ получили в этом году в свое распоряжение самый тяжелый серийный вертолет в мире — модернизированный Ми-26Т2В. Об этом рассказал начальник армейской авиации Игорь Романов.
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В свою очередь, специалист Центра анализа европейской политики Нико Ланге отметил в разговоре с KI, что ВСУ в принципе довольно сложно на равных бороться с самолётами и вертолётами российских ВС.
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Артем Путинцев