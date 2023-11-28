BI: ВСУ в боевых действиях используют пулемёты времён Первой мировой войны

Фото: iStock/Michele Ursi
По интернету разлетелись фото, на которых Вооруженные силы Украины используют пулемёты Максима времён Первой мировой войны, это обстоятельство заметило издание Business Insider.
«На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, как они считают, российским беспилотникам», - прокомментировали ситуацию в издании.
В BI также напомнили, что пулемёты Максима были разработаны ещё в Российской империи, до начала Первой мировой войны.
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Евгения Парфентьева