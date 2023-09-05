Bihus: Минобороны Украины получило один беспилотник вместо 55 обещанных

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Минобороны Украины заплатило 17,6 миллиона долларов за поставку 55 беспилотников, а к назначенному времени получило только один. Об этом сообщает украинский проект Bihus.info.
Фирма, связанная с бывшим депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Бориславом Розенблантом, предоставила Министерству обороны Украины четыре БПЛА вместо 55 обещанных. При этом, три из этих четырёх беспилотников были отправлены на доработку.
В связи со сложившейся ситуацией Минобороны Украины приняло решение сдвинуть дедлайн до октября.
Ранее сообщалось, что вместо обещанных БМП Bradley украинские военные получили устаревшие М113, изготовленные во время Вьетнамской войны.
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В связи со сложившейся ситуацией Минобороны Украины приняло решение сдвинуть дедлайн до октября.
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Анастасия Чинкова