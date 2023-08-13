Bild am Sonntag: В проблемах ВСУ при контрнаступлении виновата неправильная тактика

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Эксперты немецкого Бундесвера считают, что проблемы с контрнаступлением Вооружённых сил Украины (ВСУ) связаны с используемой украинским военным командованием так называемой «тактикой малых групп». Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag.
«Отдельные подразделения в некоторых случаях разделены на настолько малочисленные группы, что несмотря на то, что каждое подразделение что-то делает, совместное ведение боевых действий невозможно», — говорится в отчете, выдержки из которого приводит издание.Таким образом, у ВСУ де-факто отсутствует возможность перехвата инициативы, благодаря которой можно было бы добиться в том числе огневого превосходства. Кроме того, как отмечает газета, «нерешительные поставки западного оружия» Киеву, вероятно, также сыграют большую роль в отсутствии успеха ВСУ.
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