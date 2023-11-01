Bild: Российские силы продолжают укреплять линию обороны «зубами дракона»

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Натовская техника не способна пробиться через российскую линию обороны, укрепленную «зубами дракона», об этом пишет немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«Русские продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих «зубов дракона», их невозможно сосчитать», - прокомментировал ситуацию Репке.
Зубы дракона — это квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. Высота одного «зуба» — от 90 до 120 см. Впервые подобные конструкции начали применять во времена Второй мировой войны, чтобы предотвратить проходить танковой техники и мотопехоты.
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