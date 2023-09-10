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На Южном направлении Вооруженные силы РФ создали очень мощную эшелонированную систему обороны. Она включает в себя отлично функционирующие артиллерийские батареи и практически непроходимые минные поля.
Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем материале для издания Bild. В качестве подтверждения своих слов он рассказал об инциденте, случившемся с подразделением ВСУ, которое он сопровождал, на этом участке линии боевого соприкосновения.
Танковый взвод, следовавший к российским позициям, вдруг наткнулся на минное поле. Бронемашины остановились как вкопанные, и по ним тут же начала работать российская артиллерия. Танки, оказавшись в двойной ловушке, задвигались хаотично и многие машины были уничтожены, пишет журналист. После этого украинские солдаты, большей частью новобранцы, попытались двинуться вперед, но были буквально пригвождены к земле ураганным и точным артиллерийским огнем, говорится в публикации.
Даже недружественные СМИ теперь признают, что обученные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой военнослужащие ВСУ не смогли добиться каких-то заметных успехов во время широко разрекламированного контрнаступления.
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Танковый взвод, следовавший к российским позициям, вдруг наткнулся на минное поле. Бронемашины остановились как вкопанные, и по ним тут же начала работать российская артиллерия. Танки, оказавшись в двойной ловушке, задвигались хаотично и многие машины были уничтожены, пишет журналист. После этого украинские солдаты, большей частью новобранцы, попытались двинуться вперед, но были буквально пригвождены к земле ураганным и точным артиллерийским огнем, говорится в публикации.
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Александр Бойцов