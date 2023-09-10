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Bild: Россия создала мощную систему обороны на Южном направлении

10 сентября 2023, 13:37
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

На Южном направлении Вооруженные силы РФ создали очень мощную эшелонированную систему обороны. Она включает в себя отлично функционирующие артиллерийские батареи и практически непроходимые минные поля.
Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем материале для издания Bild. В качестве подтверждения своих слов он рассказал об инциденте, случившемся с подразделением ВСУ, которое он сопровождал, на этом участке линии боевого соприкосновения.

Танковый взвод, следовавший к российским позициям, вдруг наткнулся на минное поле. Бронемашины остановились как вкопанные, и по ним тут же начала работать российская артиллерия. Танки, оказавшись в двойной ловушке, задвигались хаотично и многие машины были уничтожены, пишет журналист. После этого украинские солдаты, большей частью новобранцы, попытались двинуться вперед, но были буквально пригвождены к земле ураганным и точным артиллерийским огнем, говорится в публикации.


Даже недружественные СМИ теперь признают, что обученные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой военнослужащие ВСУ не смогли добиться каких-то заметных успехов во время широко разрекламированного контрнаступления.

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Генерал армии США раскрыл, сколько времени осталось у Украины для наступления
Генерал армии США Милли: контрнаступление продлится ещё около 30 дней
10 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/Mariia Kokorina

У ВСУ осталось 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает их контрнаступлению. Об этом заявил начальник Генштаба, генерал армии США Марк Милли.
Он отметил, что наступление холодов сильно помешает украинской армии осуществлять манёвренные действия.

Также Милли сообщил, что контрнаступление продолжается, Украина ещё не завершила боевую часть операции.

При этом, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что ВСУ продолжат реализовывать цели контрнаступления даже в зимнее время. Он отметил, что в период холодов будет намного труднее выполнять боевых задания, однако Украина не намерена отступать.

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#украина
#сво
#сша
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На Украине раскрыли сроки продолжения контрнаступления ВСУ
Глава ГУР Буданов: Контрнаступление ВСУ продолжится зимой
10 сентября 2023, 08:24

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военнослужащие продолжат контрнаступательные операции в зимний период. Об этом сообщает Reuters.
По словам Буданова, контрнаступления бойцов ВСУ зимой будет продолжено. Однако, он уточнил, что оно усложнится.
 
«В холод, сырость и грязь бороться сложнее»», - отметил Буданов.

Кроме того, он добавил, что Киев в настоящий момент проводит свою операцию на нескольких направлениях. Глава ГУР подтвердил информацию о том, что прогресс контрнаступления более медленный, а ситуацию можно считать довольно сложной.

Напомним, некоторое время назад сам Буданов рассказывал, что по всей линии боевого соприкосновения используется система Starlink. Он также указывал на то, что покрытия сети в районе Крыма не было.

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#холод
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#спецоперация
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Журналист Хинкл: Правительство Британии расстроено гибелью танков Challenger 2
10 сентября 2023, 05:23

Фото: iStock/Wirestock

Власти Великобритании негативно отнеслись к тому, что российские военные уничтожили два танка Challenger 2, ранее переданные Украине. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.
По словам репортёра, поставлять Вооружёнными силам Украины (ВСУ) новые машины взамен ранее подбитых британцы отказываются, поскольку уже передали им 14 единиц и, возможно, сами нуждаются в такой технике.

Хинкл добавил, что ликвидация западного оружия российскими артиллеристами стала крайне плохой рекламой не только для британских танков, но и для немецких Leopard и другой военной техники НАТО.

«Уничтожение этих бронемашин — отличная реклама русского оружия», — подытожил Хинкл.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что их эффективность на практике оказалась под большим вопросом. Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отмечают журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет».

По данным Министерства обороны России на начало сентября, в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская сторона потеряла более 66 тысяч солдат и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о уничтожении уже двух ранее считавшихся неуязвимыми британских танков Challenger 2 в зоне СВО.

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#танки
#россия
#великобритания
#правительство
#всу
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Армия Украины подключается к Starlink с помощью терминалов по всей линии фронта
10 сентября 2023, 04:41

Фото: iStock/Oleksii_Kononenko

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Они довольно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно многое говорить, хороши они или плохие, но есть факты — абсолютно вся линия фронта работает на них»,— сказал Буданов на конференции в Киеве.

Главный разведчик Украины подтвердил, что сеть Starlink «какое-то время не работала возле Крыма». Однако, по его словам, он не верит, что основатель SpaсeX Илон Маск «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов» в районе Крыма. Буданов заявляет, что причиной этого просто явилось отсутствие покрытия для терминалов.

Ранее стало известно, что в 2022 году создатель Tesla Илон Маск прервал работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвал атаку Украины на военно-морской флот России. По его словам, спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов.

Позже американское издание Politico сообщило, что такое решение Маск принял после переговоров с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил его, что РФ может нанести ответный ядерный удар. 

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#украина
#спутник
#илон маск
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«Зеркало недели»: В Киеве снова произошли взрывы
10 сентября 2023, 04:24

Фото: iStock/ponomarencko

В Киеве произошли новые взрывы, об этом заявило украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале со ссылкой на местные паблики.
Ранее сообщалось о том, что не менее шести взрывов прогремело в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Обломки упали в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской и Сумской областях Украины. Оповещения о воздушной тревоге звучали в столице Украины, а также Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Черниговской областях страны.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#киев
#взрывы
#украина
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MWM: Из-за потерь в СВО эффективность западной техники на Украине под вопросом
09 сентября 2023, 23:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине успешно прожигает броню западной военной техники, пишет издание Military Watch Magazine.
«Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом», — отмечается в публикации.

Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отмечают журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет». Именно поэтому США так долго не решались отправлять на Украину свои танки Abrams, так как массовая потеря в боях этих машин способна нанести по имиджу ВПК Соединённых Штатов очень серьёзный удар.

По данным Министерства обороны России на начало сентября, в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская сторона потеряла более 66 тысяч солдат и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о уничтожении уже двух ранее считавшихся неуязвимыми британских танков Challenger 2 в зоне СВО. 

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#военная техника
#украина
#сво
#танки
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Полковник Макгрегор: Украинцы предпочитают плен убийственному штурму
09 сентября 2023, 20:51

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Украинские солдаты все чаще предпочитают сдаваться в плен, не желая выполнять приказы командования, обрекающие их на смерть. Самоубийственные штурмы, получившие меткий эпитет «мясные», совсем не увлекают бойцов ВСУ.
Об этом заявил бывший военный советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube. Он отметил, что количество украинских подразделений и военнослужащих, которые сдаются в плен, увеличивается с каждым днем. Эксперт считает, что основная причина в том, что сначала солдат недостаточно качественно обучили, а затем отдали невыполнимый приказ взять штурмом хорошо укрепленные и оборудованные российские позиции.

Также Макгрегор считает, что на Западе не говорят всей правды о происходящем в зоне украинского военного конфликта. Правда же, по его мнению, заключается в том, что части ВСУ уже потеряли 400 тысяч  солдат  убитыми. Это невероятно огромная цифра, заключил офицер.

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#эксперт
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#всу
#солдат
#украина
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Аксёнов: В Крыму сбит беспилотник
09 сентября 2023, 19:24

Фото: iStock/rancho_runner

В Крыму российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Данных о пострадавших и разрушения пока не поступало.

Накануне 9 сентября Аксёнов также сообщал, что в Крыму российская система ПВО сбила вражеский беспилотник.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то ВСУ больше смогут наносить удары беспилотниками по Крымскому полуострову.

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#бпла
#telegram
#пво
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Стало известно о российской разработке, которая создаёт много проблем для ВСУ
BI: разработанные ВС РФ минные поля стали проблемой для ВСУ
09 сентября 2023, 18:24

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Украинские военные на протяжении всего контрнаступления не могут справиться с нестандартными минными полями, созданными ВС РФ. Об этом сообщает издание Business Insider.
«Нестандартность» новой разработки российских военных заключается в том, что у этих минных полей изменились размеры и расположение на земле. Соответственно, та тактика разминирования, которую разработали ВСУ, устарела и Украина вновь столкнулась с проблемами и большими потерями. 

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung рассказало, насколько российские войска и техника мощнее украинских. По словам журналистов, Украина начала нести потери, она находится в очень тяжелом состоянии, в то время как Россия ещё даже не приступила к использованию всей своей военной мощи. 

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#украина
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