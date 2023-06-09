Bild: Украина потеряла немецкий ЗРК IRIS-T стоимостью около 17 млн евро

При этом Рёпке уверен, что ВС РФ смогли уничтожить ЗРК IRIS-T из-за серьезных ошибок украинских военных.
«ЗРК был размещен слишком близко к линии фронта, всего в 26 км от нее, что позволило российскому беспилотнику «Ланцет» нанести удар», - отметил военный обозреватель.
Он также подчеркнул, что изначально ЗРК предназначался для использования в Египте и имел светлый маскировочный рисунок для пустынных условий. ВСУ не перекрасили оружие, и оно четко выделялось на фоне зеленых деревьев.
Кроме того, по словам Рёпке, радар комплекса Iris-T был отключен, и не был защищен с помощью других зенитных комплексов, например, Gepard.
Ранее европейские чиновники подтвердили, что ВСУ в ходе своего контрнаступления уже потеряли значительную часть техники.