Bild: ВСУ становится все сложнее справляться с контрнаступлением

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«Русские видят все наши передвижения. Обычно мы можем передвигаться только ночью. Нам нужны приборы ночного видения, также остро необходимы бронетранспортеры. Враг преследует нас с вертолетами, самолетами, противотанковыми орудиями», - приводят обозреватели слова одного из украинских военных.
По словам журналистов, главной проблемой ВСУ остается очевидное превосходство россиян в небе. Беспилотники ВС РФ наносят сокрушительные удары по украинским позициям, а у самих ВСУ нет соответствующего вооружения, чтобы отразить или, хотя бы, минимизировать ущерб от этих атак.
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