Бывшие бойцы «Вагнера» создали новый отряд

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Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» организовали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова замкомандира отряда с позывным «011».
«Вы наблюдали за боевым слаживанием, одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас, это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться», — рассказал заместитель командира.«011» рассказал, что в отряде состоят не только командиры, но и бывшие бойцы «Вагнера», артиллеристы, штурмовые и бронетанковые группы. Сообщается, что экипаж бронегрупп и артиллерии полностью состоят из «вагнеровцев». А штурмовые группы на 60% из бойцов ЧВК и на 40% из новоприбывших солдат.
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