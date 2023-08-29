Бывший агент ЦРУ предсказал, когда «уберут» Зеленского

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Владимира Зеленского могут «уберут» в результате военного переворота, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.
«Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии фронта», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Он также отметил, что Запад, пытаясь организовать распад России, просчитался, и развалил Украину.
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