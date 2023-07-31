Бывший агент ЦРУ заявил, что у Украины почти не осталось артиллерии

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«У украинцев нет достаточно артиллерии, чтобы поменять ситуацию на поле боя. Боеприпасы и сами установки у них на исходе, атаки российских дронов происходят постоянно. Они охотятся за артиллерией и взрывают ее», - прокомментировал ситуацию Джонсон.По словам эксперта, именно это подтолкнуло американского лидера Джо Байдена к решению о передаче Украине кассетных боеприпасов. У самих американцев не осталось боеприпасов калибром 155 миллиметров, заключил Джонсон.
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