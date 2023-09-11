Бывший американский морпех Берлетик заявил, что Россия легко уничтожит ракеты ATACMS

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Вооруженные силы России с легкостью уничтожат американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США собираются передать Украине, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.
«Москва знакома с этим типом оружия. Более того, русские могут перехватить этот тип оружия — они перехватывали ракеты Himars, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS», - прокомментировал ситуацию Берлетик.
Отмечается, что этот тип ракет, в теории, мог бы позволить киевскому режиму наносить удары вглубь России, однако, по словам, морпеха, ВС РФ готовы к этому и сумеют не допустить подлета ATACMS к российской территории.
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Евгения Парфентьева