Бывший американский разведчик назвал Зеленского «просто клоуном»

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Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины не имеют под собой никаких оснований, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Кому он (Зеленский) это говорит? Кто его аудитория? Такие заявления просто делают из него клоуна. Они и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие», - прокомментировал ситуацию Шаффер.Он также отметил, что в результате провала контрнаступления ни у Киева, ни у его западных союзников, не осталось четкого плана действий.
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Евгения Парфентьева