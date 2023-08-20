Бывший американский разведчик предрек Украине два исхода

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил свое мнение о ситуации в Украине в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Он считает, что значительные потери вооруженных сил Украины указывают на то, что стране придется выбирать между капитуляцией и падением.
«На основе текущей информации о потерях ВСУ, выбор для Украины сводится к двум вариантам: либо капитуляция, либо смерть», — написал Риттер.Читайте также:
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Артем Кузьмин