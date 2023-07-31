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После окончательного провала контрнаступления ВСУ, российская армия пойдет в наступление до Днепра, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону.
«Когда наступление ВСУ со всеми их резервами полностью захлебнется, думаю, где-то через две или три недели, какой будет следующий шаг Путина? Где-то в середине августе, за месяц или два до грязевого периода у него будет полная свобода действий дойти до самого Днепра. Сделает ли он это? Думаю, да», - прокомментировал ситуацию Макговерн.
Эксперт подчеркнул, что западня техника не поможет ВСУ достичь успеха, указав на видеоролик, на котором один российский танк уничтожает целую колонну техники НАТО.
«Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее», - говорил Милли в ноябре 2022 года.
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Евгения Парфентьева