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Бывший аналитик ЦРУ назвал следующий шаг Путина

Макговерн: После провала контрнаступления ВСУ, ВС РФ пойдут на Днепр
31 июля 2023, 13:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

После окончательного провала контрнаступления ВСУ, российская армия пойдет в наступление до Днепра, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону.
«Когда наступление ВСУ со всеми их резервами полностью захлебнется, думаю, где-то через две или три недели, какой будет следующий шаг Путина? Где-то в середине августе, за месяц или два до грязевого периода у него будет полная свобода действий дойти до самого Днепра. Сделает ли он это? Думаю, да», - прокомментировал ситуацию Макговерн.

Эксперт подчеркнул, что западня техника не поможет ВСУ достичь успеха, указав на видеоролик, на котором один российский танк уничтожает целую колонну техники НАТО.


Ранее The Washington Post напомнила пророческие слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли об Украине.

«Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее», - говорил Милли в ноябре 2022 года.

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#всу
#контрнаступление
#владимир путин
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В Совбезе заявили, что атаки украинских беспилотников курирует Запад
Патрушев: Запад курирует атаки БПЛА на Москву, Крым и приграничные регионы РФ
31 июля 2023, 14:45

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины ведут атаки беспилотника по российским городам под предводительством западных кураторов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане», - прокомментировал ситуацию Патрушев.  

По его словам, в США и НАТО осознали, что сломить Россию на линии боевого соприкосновения не получится, и потому начали наносить террористические атаки на мирное население РФ.  

Напомним, в последний раз украинские БПЛА атаковали столичный регион в ночь на 30 июля. Системы ПВО сбили два беспилотника в подмосковных Одинцово и Красногорске, еще два были подавлены средствами РЭБ и упали на «Москва -Сити». В результате, один из беспилотников угодил прямо в небоскреб, на уровне пятого-шестого этажей нарушено остекление, однако, жертв, к счастью, нет.

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#беспилотник
#нато
#сша
#украина
#сво
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Жительница Донецка погибла в результате попадания в ее дом украинской ракеты
31 июля 2023, 13:53

Фото: istockphoto/Standart

В Куйбышевском районе Донецка украинская ракета «Точка-У» попала в частный дом. Ее хозяйка в это время вышла во двор ухаживать за цветами и погибла на месте.
Взрыв был такой силы, что в соседних домах вылетели стекла из окон. После попадания такой мощной ракеты выжить у пожилой женщины не было никаких шансов, передает телеграм-канал Readovka. Сейчас соседи погибшей пытаются организовать ее похороны, так как о ее родных и близких, о том, где они находятся, ничего не известно.

Со слов соседей, пожилая женщина жила одна и все свободное время посвящала уходу за прекрасным цветником, который устроила во дворе дома. Сейчас на месте прекрасных цветов только руины и обугленная воронка, а во дворе лежат части ракеты, убившей дончанку. 

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#ракеты
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Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку, Сергеевку и станцию Молчановка
31 июля 2023, 13:52

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении от ВСУ Ковалевки и Сергеевки на Краснолиманском направлении, кроме того, ВС РФ также заняли железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении.
«Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, при освобождении населенных пунктов и ж/д станции особо отличились бойцы 15-й мотострелковой бригады и 234-й десантно-штурмового полка, которые достигли цели благодаря своим активным маневренным действиям. Также министр отметил работу 238-й артиллерийской бригады, 31-ого инженерно-саперного полка и 23-его истребительного авиационного полка.

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#вс рф
#шойгу
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В ВСУ заявили, что Украина вернет свои территории до 28 июля 2024 года
31 июля 2023, 13:40

Фото: iStock/JARAMA

Глава Госпограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что ВСУ смогут выйти на границы страны 1991 года уже в следующем году, а в этом году такой расклад дел маловероятен.
«Не хочу давать публичный прогноз. Думаю, в этом году не успеем. А в следующем - до 28 июля (День украинской государственности - Ред.) это точно состоится. Я готов ответить», - заявил Дейнеко.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина вернет Крым, даже если западные союзники будут против. При этом он подчеркнул, что не будет ни у кого спрашивать разрешения для нанесения ударов по территории России. По словам Залужного, именно Украина должна решать, как именно убивать врага. Уточнив, что если страны Запада боятся использовать оружие против России, значит Украина будет убивать из своего.

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На Украине заявили, что освобожденные из Турции боевики «Азова»* вернутся к боям
31 июля 2023, 13:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Недавно освобожденные из Турции командиры нацбатальона «Азов»* снова будут принимать участие в боевых действиях. Такое заявление сделал командующий украинской Нацгвардией Александр Пивненко.
«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет», – сказал Пивненко.

При этом он уточнил, что командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным «Редис» может вернуться на передовую боевых действий уже в ближайший месяц.

Напомним, Турция выдала Украине боевиков батальона «Азов». Согласно договору указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.

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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
#сша
#дом
#турция
#рф
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Песков: Многомиллиардная помощь союзников расходуется Киевом неэффективно
31 июля 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Многомиллиардная помощь НАТО расходуется украинскими властями крайне неэффективно. Об этом заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что контрнаступление ВСУ развивается совсем не так, как задумывалось Киевом, а Украина не имеет никаких видимых военных успехов. Киев находится сейчас в крайне затруднительном положении. Он также назвал атаки украинских беспилотников на Москву «ударами отчаяния», добавив, что делается все возможное для того, чтобы минимизировать риск этих ударов, передает ТАСС.

Дмитрий Песков также указал, что страны НАТО передают Украине огромные ресурсы, которые расходуются киевскими властями крайне неэффективно. Это вызывает недоумение у западных союзников, а также большое недовольство у налогоплательщиков западных стран.

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Шойгу назвал потери ВСУ за июль
Шойгу: потери ВСУ за июль составили 20 824 человек живой силы
31 июля 2023, 13:01

Фото: сайт Кремя

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за июль потери ВСУ составили 20824 человек живой силы также российскими силами уничтожено более 2200 единиц техники, среди которых оказались танки Leopard и БМП Bradley.
«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», - сказал Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

По словам министра обороны, ВС РФ уничтожили 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley. Кроме того, российские силы уничтожили 40 артиллерийских систем М777 производства США и 50 самоходных артиллерийских установок, переданных Украине западными странами в рамках военной помощи.

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#шойгу
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В Донецке после обстрела ВСУ загорелся автобус
31 июля 2023, 11:25

Фото: iStock/BogdanV

В центре Донецка после обстрела со стороны Украины загорелся пассажирский автобус, кроме того два человека погибли и четыре получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что пассажирский автобус в Куйбышевском районе Донецка перевозил людей по маршруту и попал под обстрел ВСУ. Транспорт загорелся. Также по информации главы города Алексея Кулемзина, при обстреле города погибли два человека, еще четыре получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, два легковых автомобиля полностью сгорели.

При этом врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель двух человек при обстреле центральной части Донецка со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрела, два человека погибли, шесть получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он также сообщил о повреждении предприятия в Ясиноватой.

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ВСУ сдаются в плен РФ и отказываются наступать на Запорожском направлении
Балицкий: ВСУ отказываются идти в контрнаступление на Запорожском направлении
31 июля 2023, 10:57

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Запорожском направлении массово отказываются идти в контрнаступление, а многие сдаются в российский плен, чтобы выжить.
«Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни. Потери у стороны противника колоссальные», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, среди ВСУ фиксируются неслаженные действия. Такое происходит из-за формирования сводных штурмовых групп из разных подразделений и бригад для продолжения контрнаступления. 

Балицкий уточнил, что за минувшие сутки украинские военные 86 раз попытались обстрелять населенные пункты Запорожской области, уточнив, что интенсивность обстрелов уменьшилась в два раза.

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