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«Россия установит на Украине такое правительство, которое будет дружественным по отношению к Москве и будет противостоять давлению сторонников Бандеры», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Он также уверен, что Североатлантический альянс потерпит поражение в конфликте и развалится, когда он завершится. Страны будут выходить из НАТО, который доказал свою неэффективность.
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