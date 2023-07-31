Бывший аналитик ЦРУ заявил, что скоро на Украине сменится власть в пользу России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что раненые украинские военные используются в качестве биоматериала. У них изымают органы для дальнейшей трансплантации. Об этом он рассказал в Петрозаводске, где проходит совещание по вопросам обеспечения безопасности Карелии.