Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине

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В мире не существует оружия, способного координально изменить ситуацию на Украине, заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус на Киевском форуме безопасности.
«Я бы хотел, что бы прямо сейчас были приняты некоторые решения, которые бы имели эффект катализатора: танки М1, вопрос с F-16, и (принятие решения) по другим системам вооружения. Много зависит и от наступления (ВСУ), которое происходит. Нет единого оружия, которое бы радикально изменило ход войны», - прокомментировал ситуацию Петреус.
Он также отметил, что никто на Западе не ожидал, что ВСУ покажут подобные результаты. К тому же, никто не хотел начала третьей мировой войны.
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