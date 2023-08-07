Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин отправился на СВО по контракту

Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
Российский футболист, легендарный защитник столичных ФК ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин подписал контракт с батальоном Española и отправился в зону специальной военной операции, в район Артёмовска, для его защиты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что данный батальон состоит из футбольных фанатов, которые приняли решение пойти на защиту своей родины. Таким образом, получив позывной «Солома», российский футболист уже занял свое место в обороне Артемовска.
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