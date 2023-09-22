Бывший командующий ЧФ Комоедов: Пора ударить по Генштабу ВСУ и Банковой

Фото: istockphoto/vladj55
После украинской атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе пришло время ударить по центрам принятия решений в Киеве: по министерству обороны, Генеральному штабу ВСУ и администрации Зеленского на Банковой.
Адмирал также подчеркнул, что на фоне участившихся атак на Крым необходимо совершенствовать работу систем противовоздушной обороны и увеличить количество средств отражения воздушного нападения. Он предложил зарезервировать средства ПВО, закрепить за ними определенные сектора, чтобы надежно защитить главные центры управления и коммуникации в Севастополе и в целом на полуострове.
Читайте также:
Рогов объяснил удар по флоту печальным положением Зеленского
Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю
Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота
Александр Бойцов