Бывший пленный рассказал, что СБУ заставляет участвовать в фейковых видео

Фото: РИА Новости
Освобожденный из украинского плена житель Красноярска Виктор Раидин рассказал, что сотрудники СБУ снимают видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими ВС РФ, по заранее написанным текстам. Об этом пишет РИА Новости.
При этом россиянина избивали, ему было сложно воспринимать информацию и часть тезисов, написанных СБУ, мужчина пропускал. От военнопленных требовали максимальной достоверности, заставляя наизусть заучивать тексты.
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