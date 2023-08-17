Бывший пленный рассказал, что СБУ заставляет участвовать в фейковых видео

Освобожденный из украинского плена житель Красноярска Виктор Раидин рассказал, что сотрудники СБУ снимают видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими ВС РФ, по заранее написанным текстам. Об этом пишет РИА Новости.